Στη σύλληψη 30χρονου το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτιστα.

Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση μηχανήματος θρυμματιστή – σπαστήρα, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238 , ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 (88,13%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.