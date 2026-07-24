Νέα δεδομένα έρχονται να αλλάξουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία γύρω από τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά το έγκλημα, τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών και αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα χέρια της 54χρονης εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ένα στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές και ενδέχεται να δώσει νέα διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση.

Το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το Αίγιο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικές Αρχές ειδοποιήθηκαν ότι δύο άνθρωποι είχαν εντοπιστεί νεκροί μέσα σε κατοικία στην περιοχή Λόγγος Αιγίου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του, έχοντας δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές και πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ λίγα μέτρα μακριά βρισκόταν η 54χρονη μητέρα του, επίσης νεκρή, μέσα σε λίμνη αίματος.

Στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη και κρίθηκε προφυλακιστέος. Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.

Τα εγκληματολογικά ευρήματα

Η έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων έφερε στο φως στοιχεία που δεν επιβεβαιώνουν, μέχρι στιγμής, την άμεση εμπλοκή του 65χρονου στα δύο φονικά. Στο μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματά του, ενώ στο όπλο βρέθηκε γενετικό υλικό της 54χρονης και ενός ακόμη, άγνωστου μέχρι στιγμής, ατόμου.

Παράλληλα, από τις εξετάσεις δεν προέκυψαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του Ιταλού, γεγονός που δεν αποδεικνύει επιστημονικά ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον 26χρονο. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απουσία πυρίτιδας δεν αποκλείει τη χρήση όπλου, καθώς τα ίχνη μπορούν να απομακρυνθούν με σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

Το νέο στοιχείο αλλάζει τα δεδομένα

Το σημαντικότερο νέο εύρημα αφορά την παρουσία πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης γυναίκας, στοιχείο που διευρύνει το πεδίο της έρευνας και οδηγεί τους αστυνομικούς στην εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να πυροβόλησε τον γιο της πριν χάσει και η ίδια τη ζωή. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι το συγκεκριμένο εύρημα από μόνο του δεν αποδεικνύει ποιος πάτησε τη σκανδάλη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η 54χρονη θα μπορούσε να είχε έρθει σε επαφή με το όπλο για διαφορετικό λόγο, είτε την ημέρα του εγκλήματος είτε σε προγενέστερο χρόνο. Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Νέα ευρήματα για τον θάνατο του 26χρονου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρώτα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη σειρά των τραυμάτων που δέχθηκε ο 26χρονος. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όσο ο νεαρός ήταν ακόμη ζωντανός, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, ενώ αναμένονται νέα πορίσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τους ιατροδικαστές. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση μιας από τις πιο μυστηριώδεις και πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών.