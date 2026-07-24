Έξι υποθέσεις έβαλαν στο «στόχαστρο» της αστυνομίας τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο των Χανίων που κατηγορούνται για κύκλωμα εκβιαστών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 27/7 στις 10 το πρωί, ενώ ο δικηγόρος του καθηγητή τοξικολογίας σε δήλωσή του ανέφερε ότι «και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται».

Ο ίδιος δεν είχε λάβει τη δικογραφία για να ενημερωθεί σχετικά.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε με αφορμή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών των διωκτικών αρχών, τέθηκαν πολλές υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας εκ των οποίων οι βασικότερες είναι οι εξής:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου εξετάζεται η έκδοση ιατροδικαστικής ή τοξικολογικής έκθεσης που φέρεται να μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση θανάτου ενός άνδρα κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας, στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή, όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε ποινική δίωξη κατά αστυνομικών για ανθρωποκτονία.

Ένοπλη συμπλοκή με συμμετοχή ομάδας Τ.Α.Ε. Χανίων, όπου εξετάζεται η ιατροδικαστική αξιολόγηση των γεγονότων και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης.

Καταγγελία βιασμού στα Χανιά, για σύνταξη ψευδούς έκθεσης από τον ιατροδικαστή που συνελήφθη.

Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υποθέσεις ναρκωτικών, όπου ο διευθυντής τοξικολογίας ελέγχεται για δικαστική μεταχείριση εμπλεκομένων και για πιθανή σύνταξη μη ακριβών επιστημονικών εκθέσεων.

Να σημειωθεί ότι οι έρευνες συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.