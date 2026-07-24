Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, όπου ένας 28χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 37χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Ιουλίου στην Καλλιθέα, όταν ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της 37χρονης. Κατά την καταγγελία της γυναίκας, η επίθεση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Ο δράστης φέρεται αρχικά να την έπιασε από τον λαιμό, ενώ στη συνέχεια τη γρονθοκοπούσε και τη χτυπούσε με κλωτσιές σε όλο της το σώμα, στα πλευρά και στην κοιλιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια στιγμή την έσπρωξε πάνω στο κρεβάτι και, ενώ εκείνη ήταν ανήμπορη να αντιδράσει, την πίεζε με το γόνατό του στην κοιλιακή χώρα, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως ήταν έγκυος.

Η 37χρονη κατάφερε τελικά να ξεφύγει και να ειδοποιήσει την Άμεση Δράση, όμως ο 28χρονος είχε ήδη διαφύγει από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, και συνελήφθη. Οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Έχασε το μωρό που κυοφορούσε

Ένας φίλος της 37χρονης τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, καθώς το έμβρυο που κυοφορούσε δεν είχε πλέον ζωτικά σημεία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το μωρό δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ η ίδια συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές Αρχές. Το 2021 είχε συλληφθεί στα Κύθηρα, από όπου κατάγεται, για υπόθεση ενδοοικογενειακής εξύβρισης και απειλής σε βάρος του πατέρα του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς προστίθεται στη μακρά λίστα περιστατικών σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.