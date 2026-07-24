Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης θα δώσει στις 16 Φεβρουαρίου 2027, ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος και «φραπές» καθώς θα καθίσει στο εδώλιο του ΙΒ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατηγορούμενος για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση αφορά την στάση που είχε τηρήσει ο κ. Ξυλούρης όταν κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις βουλευτών στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε ο κ. Ξυλούρης είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, δίχως ,ωστόσο, να προκύπτει ότι έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου σε ποινική έρευνα.

Η διαβίβαση των σχετικών πρακτικών από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής στις εισαγγελικές αρχές στάθηκαν η αφορμή για να ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα και για το περιεχόμενο των ισχυρισμών που προέβαλε όταν αποφάσισε να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή, η οποία ολοκληρώθηκε με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του κ. Ξυλούρη και στην παραπομπή του σε δίκη.

Ο Γιώργος Ξυλούρης έχει και δεύτερο μέτωπο ανοικτό με τη δικαιοσύνη που αφορά τον τρόπο που χειρίστηκε την κλήση για κατάθεση στην Εξεταστική καθώς το όνομά του βρέθηκε να φιγουράρει στις τηλεφωνικές συνομιλίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Και αυτό γιατί αρχικά αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής με αποτέλεσμα να διωχθεί για το αδίκημα της απείθειας.

Η δίκη του για την συγκεκριμένη υπόθεση, έχει αναβληθεί για τον Οκτώβριο.