Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς η 41χρονη δεν υπηρετούσε στο νησί, αντιθέτως έκανε διακοπές μαζί με τα δύο παιδιά της.

Η γυναίκα ήταν αποσπασμένη στην Αθήνα και έκανε διακοπές μαζί με τα παιδιά της, ένα κοριτσάκι 10 ετών και ένα αγόρι 13 ετών.

Μάλιστα, σήμερα η κόρη της έχει γενέθλια, ανέφερε το δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 41χρονη μετέβη σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι, πιθανώς με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, και εκεί ακολούθησε συμπλοκή.

Πρώτα η διασώστρια φέρεται να διαπληκτίστηκε με τη γυναίκα και να της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, επενέβη ο σύζυγος της δεύτερης, ο οποίος τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Για την υπόθεση συνελήφθη ο άνδρας, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη.