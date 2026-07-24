Ανοικτό το ενδεχόμενο το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου να είναι διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται αφήνει ο νομικός παραστάτης της οικογένειας του άτυχου ποινικολόγου.

Ο δικηγόρος Νίκος Γαλάνης, φίλος και κουμπάρος του εκλιπόντος, είναι εκείνος που ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας η οποία προχώρησε στην πρώτη κίνηση καθώς ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου υπέβαλε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση.

Παράλληλα, ζητείται να συνεχιστεί η έρευνα καθώς θεωρούν πως ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι.

«Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το τμήμα ανθρωποκτονιών το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Γαλάνης, ο οποίος σημείωσε ότι οι δίδυμες 16χρονες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Κανένας δικηγόρος δεν έχει αναλάβει

Αν και ο 28χρονος Αιγύπτιος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας για την υπόθεση της δολοφονίας, πέρασε και σήμερα το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Και αυτό γιατί έπρεπε να εκτελεστεί το παλιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του για ασέλγεια ανήλικης και ναρκωτικά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο νεαρός ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, κανένας δικηγόρος δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα την υπεράσπισή του.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι, ήδη, αρκετοί δικηγόροι έχουν αρνηθεί να αναλάβουν την εκπροσώπηση του 28χρονου καθώς το θύμα της ανθρωποκτονίας ήταν συνάδελφός τους.