Επί σχεδόν 3 χρόνια «ξήλωναν» ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά σκάφη σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής, κλέβοντας εξωλέμβιες μηχανές, η συνολική αξία των οποίων προσδιορίστηκε σε 533.000 ευρώ. Η δράση της αποκαλούμενης «σπείρας των εξωλέμβιων» αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούσε συνολικά 69 καταγγελλόμενες περιπτώσεις κλοπών- οι περισσότερες τετελεσμένες, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025, είτε από σημεία ελλιμενισμού των σκαφών είτε από χερσαίους χώρους φύλαξης.

Συνολικά παραπέμφθηκαν σε δίκη τέσσερα άτομα, με καταγωγή από τη Γεωργία- χώρα όπου φαίνεται να διοχετεύονταν προς πώληση οι κλεμμένοι κινητήρες των σκαφών. Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε δύο εξ αυτών σε ποινή κάθειρξης 6 ετών, τον καθένα, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκε, αντιστοίχως, ποινή φυλάκισης 2 και 3 ετών, με 3ετή αναστολή. Κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένες κλοπές, από κοινού, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Για τους δύο κατηγορούμενους που τιμωρήθηκαν με ποινή κάθειρξης αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι ενόψει της δίκης σε δεύτερο βαθμό –είχαν εμπλοκή σε 69 και 65 περιπτώσεις κλοπής, αντίστοιχα. Στους δύο συγκατηγορούμενούς τους, αποδίδονταν εμπλοκή σε 4 και 18 περιστατικά κλοπών, ανάλογα με την περίπτωση.

Ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, 39 ετών (παρέμενε προφυλακισμένος μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου), αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου, ενώ οι υπόλοιποι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.

Τη δράση τους είχε αποκαλύψει έρευνα αστυνομικών τού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες, αφού εντόπιζαν τα θαλάσσια σκάφη μετέβαιναν ως επί το πλείστον νυχτερινές ώρες στα σημεία ελλιμενισμού ή φύλαξής τους, όπου με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν εξωλέμβιους κινητήρες, εξαρτήματα κ.ά. Σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις μηχανές σκαφών, δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία