Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή στην Άνω Σύρο, στη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή της η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο 41χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καβγά, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό.

Ήταν γύρω στις 17:30 όταν το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου ενημερώθηκε για γυναίκα η οποία έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Άμεσα, αστυνομικοί μετέβησαν στην Άνω Σύρο, όπου βρήκαν τη 41χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος.

Λίγο νωρίτερα, η ίδια γυναίκα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας μπλε χειρουργική μάσκα μιας χρήσης και κρατώντας μαχαίρι, χτύπησε το κουδούνι της οικίας όπου διαμένει το ζευγάρι και εισήλθε αιφνιδιαστικά σε αυτήν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ακολούθησε πάλη με αποτέλεσμα η 41χρονη να διαφύγει τραυματισμένη, τρέχοντας από το σπίτι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά μέσα στην κατοικία και στη συνέχεια δέχθηκε νέα επίθεση εκτός αυτής. «Υπάρχουν αναφορές ότι η γυναίκα στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σπίτι τραυματίστηκε θανάσιμα ουσιαστικά. Ακόμη δεν έχουμε εικόνα για το πού φέρει τραύματα, έχει τραυματιστεί όμως πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο και με άλλου είδους αντικείμενα, από τα οποία τραυματίστηκε από το ζευγάρι και γι’ αυτό συνελήφθησαν και οι δύο. Εξωτερικά του σπιτιού ουσιαστικά τραυματίστηκε εκ νέου. Οι αναφορές που έχουμε είναι ότι κυνηγήθηκε στη συνέχεια από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στη συνέχεια τραυματίστηκε με άλλο αντικείμενο», είπε χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για χτυπήματα με γλάστρα και καρέκλα, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν και σπασμένα ξύλα.

Η 41χρονη, αφού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατέληξε. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε δεχθεί χτύπημα από μαχαίρι στην πλάτη.

Η σορός θα αποσταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Το αντικείμενο της επίθεσης κατασχέθηκε, ενώ διενεργείται προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου, ενώ κατασχέθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την οικία.