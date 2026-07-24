Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, με τον 28χρονο Αιγύπτιο που συνελήφθη για την υπόθεση να έχει ομολογήσει την πράξη του και να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ισχυρισμούς του, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ μαζί με το θύμα, προτού ξεσπάσει έντονη διαφωνία μεταξύ τους. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης τον έριξε πάνω σε έπιπλα του γραφείου.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν θανατηφόρες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο φορητός υπολογιστής του θύματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος αφαίρεσε τη συγκεκριμένη συσκευή από το γραφείο και στη συνέχεια την πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν πήρε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του 73χρονου. Το στοιχείο αυτό, όπως και η διαδρομή του φορητού υπολογιστή μετά το έγκλημα, εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η στάση του, ωστόσο, άλλαξε όταν οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν επιβαρυντικά στοιχεία που, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, τον συνέδεαν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα ευρήματα. Υπό το βάρος των στοιχείων, ο κατηγορούμενος φέρεται τελικά να ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, κατά την οποία αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που προηγήθηκαν, τα κίνητρα της επίθεσης και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η δολοφονία.