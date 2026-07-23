Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η δολοφονία μιας 42χρονης γυναίκας το απόγευμα της Πέμπτης (23/7), η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη. Το θύμα ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ το ζευγάρι που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό έχει προσαχθεί και καταθέτει στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 42χρονη μετέβη σε κατοικία στην Άνω Σύρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ακολούθησε έντονη λογομαχία με την 30χρονη ένοικο του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της έντασης εμφανίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε τη 42χρονη με μαχαίρι στην πλάτη.

Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως κατέρρευσε λίγη ώρα αργότερα στον δρόμο, αιμόφυρτη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η θέση του ζευγαριού

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι υποστηρίζει στις Αρχές ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενο πως η 42χρονη εισήλθε στον χώρο έχοντας μαζί της μαχαίρι με σκοπό να τους ληστέψει.

Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ερευνούν όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η θανατηφόρα συμπλοκή.

«Ήταν συνάδελφος του ΕΚΑΒ»

Για την τραγική απώλεια μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η 42χρονη εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Σύρου.

«Μια συνάδελφος του ΕΚΑΒ Σύρου αυτή τη στιγμή στα επείγοντα του νοσοκομείου Σύρου, είναι νεκρή από δολοφονική ενέργεια με μαχαίρι.

Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι των επειγόντων του νοσοκομείου Σύρου. Πριν λίγο διεκομίσθη νέα γυναίκα μαχαιρωμένη νεκρή. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες δεν κατάφεραν οι συνάδελφοι να την επαναφέρουν. Το συγκλονιστικό είναι ότι η γυναίκα είναι συνάδελφος διασώστης του τομέα ΕΚΑΒ Σύρου. Μαχαιρώθηκε από άνδρα εκτός υπηρεσίας, καμία σχέση με τη δουλειά. Κρίμα, μεγάλο κρίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι επίσημες ανακοινώσεις που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγικής υπόθεσης