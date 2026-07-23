Στιγμές τρόμου έζησε μια νεαρή γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της και ετοιμαζόταν να μπει στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της περιοχής. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια, ο δράστης την ακολουθούσε χωρίς να γίνει αντιληπτός και μόλις εκείνη έβαλε τα κλειδιά στην είσοδο της πολυκατοικίας, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, επιχειρώντας να της αρπάξει την τσάντα.

«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου, είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα», περιέγραψε η γυναίκα.

«Έχω τρομάξει»

Παρά την αιφνιδιαστική επίθεση, η γυναίκα αντέδρασε άμεσα και δεν άφησε την τσάντα της, βάζοντας τις φωνές και καλώντας σε βοήθεια.

«Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω… Ε, τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο δράστης την τραβούσε με δύναμη, ενώ εκείνη προσπαθούσε να κρατήσει την τσάντα της.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω. Με τράβαγε εμένα αλλά δεν το έβαλα κάτω. Φώναζα, αγκάλιαζα την τσάντα και φώναζα. Τα πράγματα που κρατούσα στο χέρι μου πετάχτηκαν όλα», είπε. Οι φωνές της γυναίκας κινητοποίησαν ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι βγήκαν από τα διαμερίσματά τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Ένας από αυτούς επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει πριν προλάβει να ακινητοποιηθεί.