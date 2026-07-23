Η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για το γεγονός ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Ο άνδρας διέμενε παράνομα στη χώρα, καθώς είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη κοπέλα.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Star, δήλωσε για την παράνομη διαμονή στη χώρα ότι μπορούσε να εντοπιστεί μόνο σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο και όχι σε στοχευμένο.

«Όσον αφορά την παράνομη διαμονή στη χώρα, η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα όταν απορρίπτεται το άσυλο, να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα σε ένα χρονικό διάστημα. Για να εντοπιστεί και συλληφθεί από την αστυνομία, πρέπει να βρεθεί σε τυχαίο έλεγχο, όπου συλλαμβάνεται κανονικά και ακολουθείται η διαδικασία της επιστροφής».

Για το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας είπε ότι το ένταλμα εκδόθηκε πριν από ένα μήνα και πως ο 28χρονος δεν συνελήφθη, επειδή δεν έμενε στη διεύθυνση που γνώριζαν οι αρχές.

«Το ένταλμα εκδόθηκε πριν από ένα μήνα, αναζητήθηκε στη διεύθυνση που ανέγραφε το ένταλμα, στα Νότια Προάστια. Προφανώς και δεν προέκυπτε η πραγματική διεύθυνση κατοικίας του και μάλιστα αναζητήθηκε και σε άλλα σημεία που δεν βρέθηκε», είπε στο Star.