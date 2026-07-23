Με σκυμμένο το κεφάλι και με γύψο στο χέρι εμφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, κατά την έξοδό του από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οπότε και οδηγήθηκε στην Ευελπίδων

Εκείο ο εισαγγελέας τού άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες .

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του 28χρονου, ο οποίος –σύμφωνα με τις πληροφορίες– προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης στον ποινικολόγο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο και, μετά τη σύλληψή του, εκείνος ομολόγησε την πράξη του.

Τι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου βρίσκονταν νωρίτερα στην ίδια παρέα. Όπως υποστήριξε, ο γνωστός ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως στη διαδρομή σταμάτησαν στο δικηγορικό γραφείο του.

Εκεί, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο μέχρι θανάτου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει δώσει στους αστυνομικούς τη δική του εκδοχή για την αιτία της σύγκρουσης, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Το σπασμένο χέρι και η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος υπέστη κάταγμα στο χέρι του από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που φέρεται να κατάφερε στο θύμα.

Μετά τη δολοφονία, επισκέφθηκε νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, λέγοντας στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε έπειτα από πτώση με σκέιτ. Αργότερα μετέβη στο σπίτι φίλου του, όπου και διανυκτέρευσε, μέχρι τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος αρνήθηκε ότι αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μέσα στο γραφείο.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πήρε το φορητό υπολογιστή του θύματος, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.