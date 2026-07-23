Τα ονόματα 8.650 προσώπων, μεταξύ των οποίων γιατροί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών, ΟΤΑ και δημοσιογράφοι, βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς φέρονται να μην υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας, πληροφορίες αναφέρουν ότι 350 άτομα εντοπίστηκαν να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως διαπιστώθηκε ότι 8.650 πρόσωπα, αν και είχαν υποχρέωση, δεν υπέβαλαν καν δήλωση πόθεν έσχες. Αρκετοί, μάλιστα, προτίμησαν να καταθέσουν κενή δήλωση, δηλαδή λευκή κόλλα.

Ωστόσο, σε 350 από τα πρόσωπα αυτά, η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.

Για 80 πρόσωπα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που είχαν καταθέσει λευκή κόλλα αντί για συμπληρωμένο πόθεν έσχες, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Από την έρευνα της Αρχής φέρεται να προέκυψε ότι, στην πλειονότητά τους, τα πρόσωπα που δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες προέρχονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις διευθύνσεις Πολεοδομίας, τον χώρο της δημοσιογραφίας ή πρόκειται για γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και για πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι φάκελοι που έχουν ήδη σχηματιστεί για τα ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά περίπτωση, διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών που δεν έχουν δηλωθεί και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη και αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη, με τα ερευνώμενα αδικήματα να ενδέχεται να έχουν ακόμη και κακουργηματικό χαρακτήρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα συνεχίζεται και για άλλα πρόσωπα, καθώς και για διαφορετικές χρονικές περιόδους.