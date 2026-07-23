Προήχθησαν, από το υπουργικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, έξι αντιπροέδροι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τρεις αντιπρόεδροι στον Άρειο Πάγο. Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ελήφθη διά περιφοράς.

Ειδικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι σύμβουλοι Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη, Σoφία Βιτάλη, Μαρία Σωτηρoπoύλoυ, Χριστίvα Σιταρά, Ρωξάvη Γιαvvoυλάτoυ και Δημήτριoς Βασιλειάδης.

Από τον Άριο Πάγο προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι αρεοπαγίτες Παvαγιώτης Βεvιζελέας, Ευτύχιoς Νικόπoυλoς και Νίκη Κατσιαoύvη.

Τέλος, οι κενές θέσεις του γενικού επιτρόπου Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γενικού επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων θα καλυφθούν από το υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.