Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη του 28χρονου Αιγύπτιου για την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ της Τετάρτης (22/7).

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

«Ο δράστης συνελήφθη ουσιαστικά στον δρόμο στα όρια του αυτοφώρου», δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, «οι Αρχές είχαν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό με το οποίο διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άνδρα, τον οποίο δεν γνώριζαν αρχικά».

Στη συνέχεια, ακολούθησε και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων σεσημασμένου άνδρα μέσα στον χώρο.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι ο 28χρονος δράστης ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός του προκλήθηκε στο χέρι του από την επίθεση στο θύμα, κάτι που ανέφερε και ο ίδιος στους αστυνομικούς και μάλιστα είχε ζητήσει και πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια προσήχθη.

«Ίσως προκλήθηκε από τον πολύ άγριο ξυλοδαρμό ο τραυματισμός στο χέρι του δράστη. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα από τον ιατροδικαστή αν πρόλαβε να αμυνθεί το θύμα», πρόσθεσε.

«Αρχικά δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις Αρχές, όταν είδε όμως ότι υπάρχουν ήδη στοιχεία στα χέρια μας, στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του», είπε.

Την ίδια ώρα, λείπουν κάποια προσωπικά αντικείμενα του θύματος, ωστόσο ο δράστης αρνείται ότι τα αφαίρεσε.

Η περιγραφή του δράστη

Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει το βράδυ της Δευτέρας.

Στη συνέχεια, ο 73χρονος δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, ωστόσο, στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια.

Όπως περιέγραψε, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο.

Αμέσως μετά ανέφερε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα του ιατροδικαστή επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο.