Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε την Πέμπτη 83χρονος από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

Στον 83χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.