Απολογείται σήμερα ο 60χρονος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών έξω από την Ακρόπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.

Ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά.

Το ζευγάρι διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τόσο τις αστυνομικές όσο και τις εισαγγελικές Αρχές.