Μέσα σε 24 περίπου ώρες από την αποκάλυψη της άγριας δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου, το βράδυ της Τετάρτης 22/7, στον Άγιο Νικόλαο Αττικής.

Ο 28χρονος ομολόγησε, μάλιστα, τη δολοφονία του δικηγόρου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024, ενώ βρισκόταν παράνομα στη χώρα μας, καθώς είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στην οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι γνώρισε το θύμα μέσω μίας κοινής παρέας, με την οποία είχαν διασκεδάσει νωρίτερα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, ωστόσο, στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια. «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο άγριος και βίαιος θάνατος του ποινικολόγου – Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης, 21 Ιουλίου, μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο ανήλικες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του, ήταν εκείνες που τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ποινικολόγος δέχθηκε επανειλημμένα και ιδιαίτερα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία. Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε αμβλύ αντικείμενο ή χτυπήθηκε επανειλημμένα το κεφάλι του στην ξύλινη επιφάνεια του κρεβατιού που υπήρχε στον χώρο όπου συνήθιζε να ξεκουράζεται.

Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το θύμα έφερε κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος, ενώ η έντονη αιμορραγία είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.