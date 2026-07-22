Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου στην Αχαρνών, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 73χρονου δικηγόρου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από τις έρευνες που ακολούθησαν τη δολοφονία του ποινικολόγου στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο γραφείο του ποινικολόγου.

Τι υποστήριξε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε συναντηθεί με τον Σταύρο Γεωργίου και ότι οι δύο άνδρες κατανάλωσαν μαζί αλκοόλ. Όπως φέρεται να είπε, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως τελικά κατευθύνθηκαν στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Εκεί σύμφωνα με τον καθ ομολογία δολοφόνο διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο και ακολούθησε έντονος καυγάς. «Τσακωθήκαμε για αυτό, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μετά από αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν στα ίχνη του.

Ο 73χρονος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη και τον νομικό κόσμο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με θλών και αμβλύ αντικείμενο, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για άγρια δολοφονική επίθεση.

Το άψυχο σώμα του βρήκαν οι δύο ανήλικες δίδυμες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις και μετέβησαν στο γραφείο του.

Παρά τη σύλληψη του 28χρονου, οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, καθώς εξετάζονται όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα ή αν ο κατηγορούμενος έδρασε μόνος του.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες δικονομικές διαδικασίες, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.