Εμφανώς μεταμορφωμένος εμφανίστηκε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας μαζί τους συνηγόρους του μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών να μην εκδοθεί στην Αυστραλία.

Η ιστοσελίδα flamis.gr δημοσίευσε φωτογραφίες με την αλλαγή στην εμφάνισή του, με τον ίδιο να δηλώνει για την απόφαση: «Είμαι ευχαριστημένος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Θεό και τους δικηγόρους μου που έκαναν μια τέλεια δουλειά».

Σημειώνεται, ότι η διάσκεψη για την έκδοση ή τη μη έκδοση στην Αυστραλία ήταν μαραθώνια και διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες.

Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είχε τεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ανατρέποντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όταν συνελήφθη στο Αίγιο στις 7 Ιουνίου