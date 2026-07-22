Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα των αυστραλιανών αρχών και δεν εκδίδει τον Τζέιμς Δαλαμάγκα που κατηγορείται στην Αυστραλία για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου.

Η ιστοσελίδα apohxos.gr έγραψε ότι η διάσκεψη ήταν μαραθώνια και διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες για την υπόθεση που είχε συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για την ανθρωποκτονία του ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999.

Ο Δαλαμάγκας συνελήφθη τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για το αίτημα έκδοσης.

Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είχε τεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ανατρέποντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.