Μια απίστευτη διάρρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στον Βόλο, καθώς οι διαρρήκτες έκλεψαν μέχρι και τις πόρτες από τα ρολόγια της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thenewspaper.gr, άγνωστοι εισέβαλαν σε πολυκατοικία εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο, οι οποίοι βρίσκονταν στο εξοχικό τους για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι δράστες ερεύνησαν εξονυχιστικά όλους τους χώρους του σπιτιού αναζητώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Ωστόσο, δεν γνώριζαν ότι το διαμέρισμα διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας, το οποίο κατέγραψε καρέ-καρέ τις κινήσεις τους μέσα στο σπίτι.

Σαν να μην έφτανε η διάρρηξη, κατά την αποχώρησή τους προχώρησαν και σε βανδαλισμούς στην είσοδο της πολυκατοικίας, αφαιρώντας ακόμη και τις αλουμινένιες προστατευτικές πόρτες που κάλυπταν τα ρολόγια της ΔΕΗ, προκαλώντας επιπλέον ζημιές στους ενοίκους.

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς τα πρόσωπα των δραστών φέρονται να έχουν αναγνωριστεί από τις καταγραφές των καμερών.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.