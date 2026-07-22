Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός του ήταν βίαιος, καθώς προκλήθηκε από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με θλών και αμβλύ αντικείμενο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ οι έρευνες της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό ζητούμενο την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της στυγερής δολοφονίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ποινικολόγος δέχθηκε επανειλημμένα και ιδιαίτερα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία. Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν αμβλύ αντικείμενο ή χτύπησαν επανειλημμένα το κεφάλι του στην ξύλινη επιφάνεια του κρεβατιού που υπήρχε στον χώρο όπου συνήθιζε να ξεκουράζεται.

Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το θύμα έφερε κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος, ενώ η έντονη αιμορραγία είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος.

Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του βρήκαν τον πατέρα τους νεκρό

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης, όταν οι δίδυμες 16χρονες κόρες του δικηγόρου, που επί ώρες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του.

Αφού χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι και δεν έπαιρναν απάντηση, κινητοποιήθηκε ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Όταν άνοιξε η πόρτα, οι ανήλικες βρέθηκαν αντιμέτωπες με το αποτρόπαιο θέαμα, αντικρίζοντας τον πατέρα τους νεκρό.

Λίγο μετά τις 23:30 της Τρίτης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στην πολυκατοικία όπου στεγαζόταν το δικηγορικό γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν άμεσα τον χώρο και απαγόρευσαν τη διέλευση πεζών, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την υπόθεση το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα.

Χωρίς ίχνη παραβίασης – Εξετάζεται αν γνώριζε τον δράστη

Ένα από τα στοιχεία που προβληματίζουν ιδιαίτερα τους ερευνητές είναι ότι δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Το εύρημα αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ο δικηγόρος να άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον άνθρωπο ή στα άτομα που βρέθηκαν μαζί του λίγο πριν από τη δολοφονία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της γειτονιάς, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξαφάνιση του κινητού τηλεφώνου του Σταύρου Γεωργίου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι δράστες να το πήραν μαζί τους, προκειμένου να εξαφανίσουν συνομιλίες, μηνύματα ή άλλα ψηφιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητά τους.

Ο γνωστός ποινικολόγος είχε διαμορφώσει έναν χώρο ξεκούρασης μέσα στο γραφείο του, όπου πολλές φορές διανυκτέρευε λόγω των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Δίπλα στο κρεβάτι αυτό εντοπίστηκε νεκρός. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και αυτό της ληστείας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαριστεί αν λείπουν προσωπικά αντικείμενα από τον χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν κληθεί συγγενικά και οικεία πρόσωπα του θύματος, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει αφαιρεθεί οτιδήποτε.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ο αδελφός του, εμφανώς συγκλονισμένος, δηλώνοντας πως και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι. Συγκινητικές ήταν και οι στιγμές όταν πελάτισσα του γνωστού δικηγόρου, φτάνοντας έξω από το γραφείο του, ξέσπασε σε λυγμούς. Όπως ανέφερε, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας άνθρωπος που στεκόταν δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, ενώ αποκάλυψε πως τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματίσει να φύγει για διακοπές μαζί με τις δύο κόρες του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της δολοφονίας και να οδηγηθούν στα πρόσωπα που ευθύνονται για το άγριο έγκλημα.