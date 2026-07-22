Πυρετωδώς συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση του θανάτου του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός και γυμνός σε εμβρυακή στάση μέσα σε μια λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

Θυμίζεται ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει χθες σημεία ζωής για αρκετές ώρες. Οι δίδυμες κόρες του τον αναζητούσαν επίμονα στο τηλέφωνο, χωρίς να καταφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, κανείς δεν απαντούσε. Οι φωνές τους κινητοποίησαν ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Με τη χρήση αντικλειδιού άνοιξε η πόρτα και τότε αποκαλύφθηκε η φρίκη. Λίγο αργότερα, έφτασε στο σημείο ο αδελφός του θύματος.

Μιλώντας στον ANT1, ο αδελφός του θύματος ανέφερε ότι τον έψαναν από το μεσημέρι και δεν τον έβρισκαν. «Δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, οι κόρες του ήρθαν στο γραφείο για να τον αναζητήσουν».

«Μπαμπά, άνοιξέ μας»

Ο θυρωρός, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο MEGA, είπε ότι ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών.

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν “μπαμπά, άνοιξέ μας”. Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του Σταύρου Γεώργιου, για να δούμε τι έχει συμβεί. Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη, την είχαν μισοκλείσει, είδα το κρεβάτι άδειο, κάνω έτσι και τον είδα ξάπλα».

«Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί. Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για μένα και για τα κορίτσια».