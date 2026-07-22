Μια άγρια δολοφονία ερευνά τις τελευταίες ώρες η ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης 21/7 στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Οι δύο κόρες του ήταν εκείνες που αντίκρισαν πρώτες το μακάβριο θέαμα.

Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβρυική στάση. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Είχε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Τα ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα φαίνεται πως στάθηκαν μοιραία για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα. «Στοιχείο που δείχνει ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη», σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει χθες σημεία ζωής για αρκετές ώρες. Οι δίδυμες κόρες του τον αναζητούσαν επίμονα στο τηλέφωνο, χωρίς να καταφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, κανείς δεν απαντούσε. Οι φωνές τους κινητοποίησαν ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Με τη χρήση αντικλειδιού άνοιξε η πόρτα και τότε αποκαλύφθηκε η φρίκη.

Λίγο αργότερα, έφτασε στο σημείο ο αδελφός του θύματος.

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν “μπαμπά, άνοιξέ μας”. Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του Σταύρου Γεώργιου, για να δούμε τι έχει συμβεί. Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη, την είχαν μισοκλείσει, είδα το κρεβάτι άδειο, κάνω έτσι και τον είδα ξάπλα. Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί. Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για μένα και για τα κορίτσια», είπε ο θυρωρός στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση: «Η νεκροψία-νεκροτομή θα μας δείξουν την ώρα θανάτου. Δεν φαίνεται να υπάρχει πυροβολισμός ή ένα μαχαίρι που έχει αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Από εκεί και πέρα, από δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό θα φανεί ποια άτομα εισήλθαν στην πολυκατοικία αυτή, ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν από το γραφείο. Φαίνεται σαν να ήταν κάποιος που ή είχε πρόσβαση ή ήταν στον χώρο.

Φαίνεται ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι. Τώρα από άλλο όργανο ή από πρόσκρουση πάνω σε έπιπλα ή σε σημεία στο γραφείο… θα φανεί και από τα αποτυπώματα του αίματος που θα βρεθεί σε διάφορα σημεία.

Το κίνητρο θα βγει εφόσον συλληφθεί ο δράστης. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό που λέμε η εγκληματική ενέργεια που μπαίνει κάποιος μέσα, πυροβολεί και φεύγει».