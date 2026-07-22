Δύο διαφορετικές υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών αποκάλυψαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης σταμάτησαν χθες, Τρίτη 21/7 το βράδυ για έλεγχο Ι.Χ. αυτοκίνητο στην παλαιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από την Ασπροβάλτα. Ο οδηγός, ένας 41 ετών Ρουμάνος, διαπιστώθηκε να μεταφέρει τρεις άνδρες από την Ερυθραία, με τους δύο από αυτούς να βρίσκονται στον χώρο των αποσκευών του οχήματος, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Λίγες ώρες αργότερα, σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας εντόπισαν στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, πριν από τον κόμβο Προφήτη, δύο ακόμη οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Στα δύο Ι.Χ., με οδηγούς δύο Αλβανούς (18 και 20 ετών), εντοπίστηκαν συνολικά έξι αλλοδαποί – από την Ερυθραία και το Αφγανιστάν. Τέσσερις από αυτούς βρίσκονταν στους χώρους αποσκευών, ενώ κανείς δεν διέθετε τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και στις δύο περιπτώσεις τα οχήματα είχαν ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ κατασχέθηκαν τα τρία οχήματα, κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.