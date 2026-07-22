Ανθρωποκτονία δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τον άγριο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης 21/7.

Οι έρευνες, όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Ο 73χρονος γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε γυμνός, σε εμβρυική στάση μέσα σε λίμνη αίματος από τις δύο κόρες του που τον αναζητούσαν επί ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής, κατά τη διενέργεια νεκροψίας, διαπίστωσε ότι ο ποινικολόγος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού καθώς έφερε πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές και κλωτσιές κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να προκληθεί αιμορραγία. Επιπρόσθετα ο ιατροδικαστής θεωρεί πως ο 73χρονος ήταν νεκρός για αρκετές ώρες.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης 22/7, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο μετέβησαν τόσο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών όσο και ιατροδικαστής, καθώς οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο γραφείο του ποινικολόγου διαπίστωσαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, τις αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαίωσε και ο ιατροδικαστής, γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη της προανάκρισης από το αρμόδιο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας είναι να προσδιοριστεί, μέσω της νεκροτομής, ο ακριβής χρόνος θανάτου, ώστε οι αστυνομικοί να αναζητήσουν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη.

«Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο»

Σύμφωνα με την ίδια, ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός οδηγεί ξεκάθαρα στο συμπέρασμα της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο, στοιχείο που, όπως ανέφερε, δείχνει ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο χώρος είχε ερευνηθεί ή αναστατωθεί, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν έχουν αφαιρεθεί προσωπικά αντικείμενα ή χρηματικά ποσά, επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και εξήγησε πως αυτό θα διαπιστωθεί σε συνεργασία με τα οικεία πρόσωπα του ποινικολόγου.

«Φαίνεται ότι βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον από το προηγούμενο 24ωρο», όπως είπε. «Βέβαια, ο χρόνος θανάτου θα μας προσδιοριστεί με τη νεκροτομία. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι έγινε επιτόπου εξερεύνηση, ακόμα βρίσκονται στο σημείο οι συνάδελφοι, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μας δοθούν πολύ χρήσιμα στοιχεία» συμπλήρωσε

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών παραμένουν στο γραφείο του ποινικολόγου, πραγματοποιώντας εξονυχιστική αυτοψία και συλλέγοντας κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.