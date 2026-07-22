Προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επιτήδειος φέρεται να εξαπάτησε 43χρονη σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αποσπώντας χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ως δράστης της απάτης, που συνέβη στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ταυτοποιήθηκε ένας 25χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 25χρονος έπεισε την παθούσα να τοποθετήσει σε σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα και ρολόγια χειρός, συνολικής αξίας (4.500) ευρώ, και να την αφήσει απέναντι από το σπίτι της, απ’ όπου στη συνέχεια την παρέλαβε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.