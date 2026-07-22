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Νέα τηλεφωνική απάτη έχουν θέσει σε λειτουργία επιτήδειοι που χρησιμοποιώντας το όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό και προειδοποιούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην δίνει ποτέ προσωπικά δεδομένα από το τηλέφωνο.

Οι δράστες τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες προσποιούνται ότι εκπροσωπούν την υπηρεσία, χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

Στόχος των απατεώνων, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 22/7 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» είναι η υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τερματίσουν αμέσως την επικοινωνία, να μην πατήσουν κανένα πλήκτρο και να μην κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.