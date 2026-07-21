Στιγμές τρόμου έζησαν δύο γυναίκες στους Αμπελόκηπους, όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις από έναν 21χρονο υπήκοο Αιγύπτου μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο νεαρός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Ένα από τα θύματα περιέγραψε στο Star τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ενώ περπατούσε στην περιοχή. Όπως ανέφερε, κινούνταν από την Πανόρμου προς τους Αμπελόκηπους, όταν ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά από πίσω.

«Ξαφνικά πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου και προσπάθησε να με αγγίξει στο στήθος. Τον έσπρωξα και του φώναξα να φύγει, αλλά δεν απομακρυνόταν», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι επέλεξε να μην αντιδράσει πιο δυναμικά, καθώς φοβήθηκε πως ο άνδρας ενδεχομένως να ήταν οπλισμένος. «Δεν ήξερα αν είχε πάνω του μαχαίρι ή όπλο. Προτίμησα να μπω σε ένα ανθοπωλείο για να προστατευτώ», ανέφερε.

Είχε προηγηθεί επίθεση σε μητέρα

Λίγη ώρα νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας είχε παρενοχλήσει μια γυναίκα στην οδό Λακωνίας. Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο δράστης την ακολούθησε, της απηύθυνε χυδαίες εκφράσεις και στη συνέχεια κατέβασε το παντελόνι του, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, κατέφυγε σε κοντινό σούπερ μάρκετ, όπου ζήτησε βοήθεια και επικοινώνησε με την κόρη της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 21χρονος είναι ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές από προηγούμενες υποθέσεις που αφορούν ληστείες, κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και κακοποίηση ζώων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, ωστόσο σε βάρος του είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι για παλαιότερες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα και η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Μετά τη νέα σύλληψή του, οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά.