Μπροστά σε μία υπόθεση-θρίλερ βρίσκονται οι Αρχές μετά τον εντοπισμό της σορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα παρά τα νέα στοιχεία που έδωσε η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το πτώμα ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, με ύψος περίπου 1,61 μέτρα. Το πόρισμα του ιατροδικαστή αποκλείει κάποια ενδεχόμενα, δεν δίνει ωστόσο απάντηση στο πώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Δεν εντοπίστηκαν κακώσεις, τραύματα από πυροβόλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι δεν υπάρχουν σημάδια, χτυπήματα, μαχαιριές ή πυροβολισμός. Φαίνεται ότι δεν έχει στραγγαλιστεί. Οπότε αναζητούνται τα αίτια θανάτου. Προφανώς για να τη βάλει κάποιος σε μία βαλίτσα έγινε ή για να την αποκρύψει ή για να τη μεταφέρει… αυτό πάει σε εγκληματική ενέργεια. Εκτός κι αν προήλθε ο θάνατος από κάποια άλλα αίτια που θα φανούν στις τοξικολογικές και στις ιστολογικές και κάποιος για κάποιον λόγο ήθελε να μην τη βρουν. Αυτό είναι περίεργο. Για ποιον λόγο ήθελε κάποιος να μην τη βρουν», τόνισε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές θα φανεί η αιτία θανάτου. Τώρα όμως θα πρέπει να ταυτοποιηθεί αυτή η γυναίκα. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο να είναι η Κινέζα, χωρίς να έχει αποκλειστεί εντελώς ακόμα γιατί ο ιατροδικαστής λέει ότι από την αρχική έρευνα που έκανε πρόκειται για μία γυναίκα περίπου 30 ετών, ενώ η υπήκοος Κίνας ήταν 50 ετών και τα μαλλιά της ήταν μαύρα. Εδώ ήταν καστανόξανθα τα μαλλιά. Δεν ξέρω αν κατά τη διάρκεια της σήψης υπάρχει αποχρωματισμός στα μαλλιά.

Η αστυνομία βλέπει τις κάμερες για να δει ποιοι προσέγγισαν τον χώρο πριν 6-7 μέρες, εκεί που φαίνεται ότι έγινε το περιστατικό, αν τη μετέφερε κάποιος εκεί ή αν κάποιος εκεί της αφαίρεσε τη ζωή και την έβαλε στη βαλίτσα. Πάντως στον χώρο υπήρχαν βαλίτσες ανοιγμένες, άρα θα μπορούσε τη βαλίτσα να τη βρει εκεί και να έβαλε τη γυναίκα στη βαλίτσα για να τη μεταφέρει, αλλά είδε ότι δεν μπορούσε και την άφησε εκεί. Ή θα μπορούσε να της είχε αφαιρέσει τη ζωή κάπου αλλού, να την έβαλε στη βαλίτσα και να τη μετέφερε εκεί, που είναι ένας χώρος που πάνε άστεγοι. Αλλά και πάλι είναι όλο περίεργο».

«Πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια είναι αν δεν έχει καταγγελθεί εξαφάνιση»

«Αν δεν έχει καταγγελθεί στις Αρχές η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια είναι γιατί η αστυνομία παίρνει στοιχεία από το DNA, πρέπει να έχει όμως και το αντίστοιχο DNA για να μπορεί να το συνδέσει. Ψάχνει, λοιπόν, τους φακέλους των γυναικών που έχουν εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα – υπάρχουν δυο – τρεις περιπτώσεις που ελέγχονται. Θα πρέπει να γίνει αντιστοίχιση στο DNA για αυτές τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει καταγγελθεί η εξαφάνιση υπάρχει μεγάλη δυσκολία», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Καλλιακμάνης.

Θα μπορούσε να βοηθήσει η βαλίτσα στην εξιχνίαση του εγκλήματος; «Αυτός που κουβάλησε τη βαλίτσα θα μπορούσε να έχει αφήσει κάποια στοιχεία, ίσως τα αποτυπώματά του», είπε ακόμη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με στόχο τόσο την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.