Σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στη Μεσσηνία, καθώς ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να παρουσιαστούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για διαδοχικούς εμπρησμούς στην περιοχή. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα των αρχών.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του, αλλά και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Και οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται σε κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς, ενώ σε βάρος τους έχουν αποδοθεί και κατηγορίες που σχετίζονται με εκβιαστικές πρακτικές.

Πολυετής έρευνα αποκάλυψε την υπόθεση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής υποβλήθηκε σχετική καταγγελία.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, με πολύμηνη παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησαν τελικά στις συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων.

Στο μικροσκόπιο και καταγγελίες για εκβιασμούς

Η δικογραφία δεν περιορίζεται μόνο στις υποθέσεις εμπρησμών. Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ερευνώνται και για εκβιασμούς σε βάρος κατοίκων της περιοχής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ζητούσαν χρηματικά ποσά από συγχωριανούς τους και, όταν εκείνοι αρνούνταν να πληρώσουν, φέρονται να έβαζαν φωτιά σε χωράφια και άλλες περιουσίες τους.

Οι καταγγελίες αυτές περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης.

Εξετάζεται σύνδεση με περισσότερες πυρκαγιές

Μέχρι στιγμής, οι τρεις κατηγορούνται για επτά πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κυρίως το 2024 και το 2025 σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.

Ωστόσο, η έρευνα της Πυροσβεστικής δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η Μεσσηνία έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με καταστροφικές φωτιές, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του 2021, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ νέο περιστατικό καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο.

Αναμένονται οι απολογίες τους

Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας, όπου θα αποσαφηνιστεί εάν οι τρεις κατηγορούμενοι θα δώσουν άμεσα εξηγήσεις ή αν θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Οι Αρχές αναμένουν τις θέσεις τους απέναντι στις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αίσθηση, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και εν ενεργεία πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιών την ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία ερευνάται για εμπρηστική δράση.