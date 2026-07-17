Στο νοσοκομείο του Πύργου οδηγήθηκε ένας 65χρονος που δέχτηκε κλωτσιά στο κεφάλι, γιατί προηγουμένως έκανε παρατήρηση σε νεαρούς που σχολίασαν τον σκύλο του φίλου του.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο 65χρονος είπε ότι βρισκόταν στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο λόφο του Επαρχείου, μαζί με φίλο του. Ο φίλος είχε μαζί του τον σκύλο του, που έδειχνε επιθετικός με τον κόσμο γύρω του.

Νεαρά άτομα άρχισαν να σχολιάζουν απρεπώς την κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του 65χρονου όσο και του φίλου του. Οι δύο άντρες λογομάχησαν με τους νεαρούς. Εκεί που το φραστικό επεισόδιο έδειχνε να λαμβάνει τέλος, ο ένας από τους νεαρούς – σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα – επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο καταφέρνοντάς του κλωτσιά στο κεφάλι.

Μετά από αυτό οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή και κλήθηκε η αστυνομία για την αναζήτησή τους.