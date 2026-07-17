Σοκ προκαλεί στη Χαλκιδική η ένοπλη ληστεία που διέπραξε μια 16χρονη κοπέλα. Η ανήλικη, φορώντας χειρουργική μάσκα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά της, εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στον Δήμο Νέας Προποντίδας. Με την απειλή φαλτσέτας, ακινητοποίησε τον έντρομο υπάλληλο και κατάφερε να αρπάξει το ποσό των 265 ευρώ από το ταμείο.



Η νεαρή δράστιδα ταυτοποιήθηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθη, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη από το πρωτοφανές θράσος της, ενώ η προανάκριση για το άγριο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη.



Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας. Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.



Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.