Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την έκθεση – ανάλυση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησαν στην έκδοση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin στις 5 Μαΐου 2010 παρουσιάζει το newsbeast.

Κομβικό σημείο για τη νέα έρευνα αποτέλεσε φωτογραφικό υλικό που εντοπίστηκε σε ψηφιακά αρχεία γνωστού αντιεξουσιαστή που συνελήφθη πριν από μερικά χρόνια για άλλη υπόθεση. Σε αυτές τις φωτογραφίες, μεταξύ άλλων, έχουν αποτυπωθεί τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν (οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη στη Μ. Βρετανία) τώρα από το ελληνικό FBI, σε χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές το 2008 και το 2009.

Πρόκειται για υλικό που ήρθε σε αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες από τις ταυτότητές τους, αλλά και τα ντοκουμέντα από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου.

Από αυτές τις φωτογραφίες προέκυψε ταυτοποίηση ως προς τα πρόσωπα αλλά και αντικείμενα – ταυτότητα (καπέλο, σακίδια πλάτης κ.ά.), τα οποία η Εισαγγελία θεώρησε ικανά για να εκδώσει τα τρία εντάλματα σύλληψης.

Να θυμίσουμε ότι οι δύο 42χρονοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ αναμένεται η απόφαση της βρετανικής δικαιοσύνης για το τι μέλλει γενέσθαι με τη 46χρονη που έχει ζητήσει πάντως να εκδοθεί στην Ελλάδα.