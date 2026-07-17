Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας, με τη συνδρομή της EUROPOL και του SELEC (Southeastern European Law Enforcement Center). Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία, συνελήφθησαν, σε εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων, επτά άτομα, μεταξύ των οποίων έξι αλλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου, ηλικίας 25 έως 47 ετών, καθώς και μία Ελληνίδα, 21 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 44χρονος Σύρος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 13 άτομα και περιλαμβάνει τρία μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας για παρόμοια αδικήματα στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται.

Όπως ανακοινώθηκε, το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Ως οδηγοί χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για την εκτέλεση των μεταφορών, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη.

Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συνθήκες που, σύμφωνα με τις Αρχές, έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 έως σήμερα, η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.

Κατά τις έρευνες σε δέκα κατοικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ταξιδιωτικά έγγραφα και δελτία αιτούντων διεθνή προστασία που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα, 980 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούνταν για την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου κατοικίας ενός από τους συλληφθέντες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.