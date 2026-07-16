Νέο βίντεο ντοκουμέντο και αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον φονικό εμπρησμό της Marfin, που συγκλόνισε τη χώρα στις 5 Μαΐου 2010, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας τις δραματικές στιγμές της επίθεσης που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους μία έγκυο γυναίκα.

Το οπτικό υλικό του Newsbeast, αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές μετά τη ρίψη βόμβας μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, αξιοποιήθηκε καθοριστικά στη μακροχρόνια αστυνομική έρευνα.

Το βίντεο καταγράφει τις εξελίξεις λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010.

Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται εργαζόμενος της τράπεζας να κινείται γρήγορα προς το εσωτερικό του κτιρίου, αμέσως μετά την παραβίαση της γυάλινης πρόσοψης και τη ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει το ισόγειο του καταστήματος, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς.

Η φωτογραφία που εξετάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, στο φως ήρθε φωτογραφία που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, απεικονίζει έναν από τους φερόμενους δράστες λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εμπρηστική επίθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη φωτογραφία εμφανίζεται άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ο οποίος κρατά σφυρί και φέρεται να σπάει τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας, προκειμένου να ακολουθήσει η ρίψη των μολότοφ.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε η σύγχρονη ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάλυση του διαθέσιμου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν χαρακτηριστικά των υπόπτων, ακόμη και όταν τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με την έρευνα, δόθηκε όχι μόνο στα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και σε προσωπικά αντικείμενα, όπως σακίδια, καπέλα, γυαλιά και υποδήματα, τα οποία παρουσίαζαν ιδιαίτερα σημάδια φθοράς και μοναδικά χαρακτηριστικά.

Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι τα αντικείμενα αυτά αποτέλεσαν κρίσιμο σύνδεσμο ανάμεσα στο υλικό της επίθεσης και σε μεταγενέστερες φωτογραφίες των κατηγορουμένων, συμβάλλοντας στην ταυτοποίησή τους.

Μαρτυρίες και παλαιότερο φωτογραφικό υλικό

Στην αστυνομική δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες που είχαν ληφθεί την ημέρα της τραγωδίας από ερασιτέχνη φωτογράφο, ο οποίος βρισκόταν απέναντι από το υποκατάστημα της Marfin.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συγκεκριμένο υλικό παραδόθηκε στις Αρχές και αξιοποιήθηκε στη διάρκεια της έρευνας, σε συνδυασμό με τα νεότερα τεχνολογικά μέσα ανάλυσης.

Παράλληλα με τις πρόσφατες συλλήψεις, οι ελληνικές Αρχές αναμένουν τις επόμενες ημέρες και την έκδοση της 46χρονης κατηγορούμενης από το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.