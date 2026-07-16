Μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εμβόλισε ένας 23χρονος στην Πάρο, στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και να διαφύγει. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στα χέρια των Αρχών βρέθηκε και ο συνομήλικος φερόμενος συνεργός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο 23χρονοι ημεδαποί συνελήφθησαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και, κατά περίπτωση, για οπλοκατοχή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση των δύο κατηγορουμένων, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν 23χρονο να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση υποστηρίζοντας τους συναδέλφους του.

Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, οδηγώντας επικίνδυνα, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές τεχνικές.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 23χρονος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών σε συνεργασία με συνομήλικό του. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες στην κατοικία του.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν συνολικά:

544,9 γραμμάρια κοκαΐνης

309,4 γραμμάρια κάνναβης

τρεις ζυγαριές ακριβείας

το χρηματικό ποσό των 2.730 ευρώ

ένα ρόπαλο

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι.