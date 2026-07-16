Σε βαρύ κλίμα αποχαιρέτισαν σήμερα, συγγενείς και φίλοι, τον 20χρονο Θοδωρή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στο Άργος πριν από μία εβδομάδα.

Η κηδεία του άτυχου νέου τελέστηκε σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, η οποία βρίσκεται κάτω από το κάστρο Λάρισα στο Άργος και ακολουθεί το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο.

Βαθιά συντετριμμένη η μητέρα του 20χρονου, μαζί με συγγενείς που ταξίδεψαν από τη Ρωσία ειδικά για την κηδεία, είπαν το τελευταίο αντίο στο παιδί τους. Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε με την ταφή του Θοδωρή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου, στην περιοχή της Αγίας Τριάδος – Μέρμπακα του Δήμου Ναυπλιέων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος είχε διακομιστεί στα επείγοντα του νοσοκομείου διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από τα πυρά που δέχθηκε.

Παρότι υποβλήθηκε άμεσα σε εξειδικευμένη νευροχειρουργική επέμβαση, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ίδια στιγμή, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό οδηγήθηκαν στη φυλακή. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.