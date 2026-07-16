Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 47χρονη, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, μετά από καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.

Η γυναίκα εντοπίστηκε, χθες, Τετάρτη 16/7 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Πολίχνης να μεταφέρει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- έναν σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, τοποθετημένο στην καρότσα αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα στοιχειώδους κίνησής του.

Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος της βεβαιώθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και περιορισμό της κίνησης του ζώου.