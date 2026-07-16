Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα νότια προάστια της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων (τριών ανδρών και τριών γυναικών), οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει σημαντικά ευρήματα: Ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και σφαίρες, χρηματικό ποσό -το οποίο στην ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι αποτελεί προϊόν της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες σε διάφορες περιοχές των νοτίων προαστίων, χωρίς να αποκλείεται να προκύψουν και νέα ευρήματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.