Ελεύθεροι έφυγαν από το ανακριτικό γραφείο, μετά τις απολογίες τους, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου οχήματος οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται για την φονική έκρηξη στον Ασπρόπυργο.

Οι δύο κατηγορούμενοι για έκρηξη και εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρωπο, για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας., αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και να ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι συναίνεσε στην παραμονή του οχήματος στο χώρο της επιχείρησης για την επισκευή, επειδή δεν υπήρχε το ανταλλακτικό αυθημερόν.

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως , δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ’ οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να είπε στην απολογία του ενώ ο συγκατηγορούμενος του, ενοικιαστής του βυτιοφόρου, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι είχε ενημερώσει και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο του βυτίου.

«Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως η άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου», φέρεται να είπε .