Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με στόχο να διευθετηθεί η υπόθεση με τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συμμετείχαν, εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον χρειαστεί.

Στόχος είναι να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.