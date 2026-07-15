Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην Πιερία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, όταν γυναίκα συνεργός των δραστών τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι επικοινωνούσε εκ μέρους του λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα.

Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες απέσπασαν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 4.000 ευρώ. Η παράδοση των χρημάτων και των κοσμημάτων έγινε στον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που ανήκει στη γυναίκα συνεργό του.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων της γυναίκας που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για να διαπιστωθεί αν τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.