Καταιγιστικές είναι τα τελευταία 24ωρα οι εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010, με τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν να κρίνονται προφυλακιστέοι και να περνούν τη νύχτα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα οδηγηθούν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι του υποκαταστήματος της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή, δίνοντας οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Την περιγραφή του για τα γεγονότα που οδήγησαν στον φονικό εμπρησμό κατέθεσε ο δημοσιογράφος, Ηλίας Προβόπουλος, μιλώντας στον Κώστα Στάμου και την ΕΡΤ.

Πώς έπιασε με τον φακό τους «5»

Ο κ. Προβόπουλος κατόρθωσε με τον φωτογραφικό του φακό να «πιάσει» την ομάδα των δραστών λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησαν επεισόδια στην περιοχή του βιβλιοπωλείου Ιανός, όπου συγκρούστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ, ο ίδιος και άλλοι πολίτες μπήκαν σε κτίριο για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα.

Εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, όπως είπε, παρατήρησε μια ομάδα περίπου έντεκα ατόμων που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. «Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντίλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι ενστικτωδώς άρχισε να φωτογραφίζει τις κινήσεις τους. «Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin».

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και ο τρίτος πέταξε αναμμένο εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά και να γεμίσει το κτίριο με πυκνούς καπνούς και φλόγες.

Ο ίδιος έδωσε και περιγραφή ορισμένων που αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, κάνοντας λόγο για έναν ψηλό άνδρα με γυαλιά, μία γυναίκα με ξανθή κοτσίδα που διακρινόταν πίσω από το μαντίλι της, έναν άνδρα μεσαίου αναστήματος και πιο εύσωμη σωματοδομή που φορούσε σακίδιο, καθώς και έναν ακόμα με χαρακτηριστικό κόκκινο μαντίλι.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το τελευταίο πρόσωπο το είχε δει και σε παλαιότερα επεισόδια, κατά την επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού.

Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ αποτελεί μέρος των καταθέσεων που έχουν καταγραφεί για την υπόθεση, ενώ οι φωτογραφίες που τράβηξε εκείνη την ημέρα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών του εμπρησμού της Marfin.

Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι – Τις επόμενες ημέρες η έκδοση της 46χρονης

Σημειώνεται ότι οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια. Οι δύο 42χρονοι αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπρηστική φονική επίθεση.

Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Ο συγκατηγορούμενός του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στη δικαστική λειτουργό ότι κατά τη διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη, καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Την ίδια ώρα, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα.

Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή, η οποία τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.