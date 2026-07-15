Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης, ενώ έκανα μπάνιο σε πισίνα.

Όταν εντοπίστηκε στον πυθμένα της πίσινας ανασύρθηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη, αλλά ήταν ήδη αργά για την 48χρονη που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της, σύμφωνα με το tharrosnews.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλη πισίνα και αναζητείται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της, και βρισκόταν στην χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της καθώς και τα δύο της παιδιά.