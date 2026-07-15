Άγριο ξύλο από ομάδα ανηλίκων που τους έκανε παρατήρηση για κόντρες με μηχανές δέχτηκε 42χρονος από την Αμαλιάδα.

Ειδικότερα, ο 42χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο λιμανάκι της περιοχής ψαρεύοντας με τον γιο του, έκανε παρατήρηση σε ανήλικους που έκαναν κόντρες με μηχανές. Τότε οι ανήλικοι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο μπροστά στα μάτια του παιδιού του.

Ο 42χρονος, όπως μετέδωσε το MEGA μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 14χρονος, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στην επίθεση.