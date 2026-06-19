Μεγάλο πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, βάζοντας στο στόχαστρο διακινητές απομιμητικών προϊόντων σε δύο μεγάλους τουριστικούς και εμπορικούς πόλους της χώρας. Σε ένα καλά οργανωμένο τριήμερο «σαφάρι» ελέγχων που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026, οι ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς) αξιοποίησαν στοχευμένες πληροφορίες και έκαναν φύλλο και φτερό καταστήματα και αποθήκες σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο.



Το αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν καταιγιστικό. Οι αρχές εντόπισαν, κατάσχεσαν και οδήγησαν άμεσα προς καταστροφή περισσότερα από 20.000 εμπορεύματα «μαϊμού». Παράλληλα, το τίμημα για τους παραβάτες ήταν βαρύ, καθώς επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500 ευρώ. Οι έλεγχοι της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500 ευρώ.



Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει ότι η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων δεν συνιστά μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά πλήττει τους καταναλωτές, υπονομεύει τη λειτουργία των νόμιμων επιχειρήσεων και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



